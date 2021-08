Des boîtes à lunch du randonneur pour allier plein air et plaisirs gourmands

L’équipe loisir, tourisme, culture, événementiel et social du Service de développement économique et forestier de Ville de La Tuque a mis sur pied récemment une offre de boîtes à lunch du randonneur en collaboration avec des commerces locaux.

L’idée derrière cette initiative originale, est de faire la promotion des randonnées à faire près du centre-ville de La Tuque (pédestres, à vélo, en quad, en kayak, en planche à pagaie, etc.) tout en faisant découvrir les produits gourmands et les commerces locaux. Grâce à ce projet, le restaurant Le Boké, la microbrasserie La Pécheresse, la boucherie Le Carnivore et la microbrasserie Le Mouton noir ont uni leurs efforts pour créer 3 types de boîtes à lunch du randonneur.

L’offre est simple, les randonneurs sont invités à se procurer une boîte à lunch avant leur départ pour pouvoir les déguster dans un sentier, tout en admirant un magnifique point de vue sur l’agglomération de La Tuque.

Les boîtes à lunch du randonneur sont faites à base de produits gourmands et de produits du terroir. Elles peuvent être accompagnées ou non par des bières artisanales brassées à La Tuque. Le projet combine tourisme gourmand et tourisme d’aventures.

Informations supplémentaires

Les boîtes à lunch du randonneur sont disponibles au restaurant Le Boké ou à la boucherie Le Carnivore en format régulier, en format « revampé » avec bières de microbrasserie ou en format familial. Elles sont vendues uniquement par les entreprises participantes. Le randonneur doit donc se rendre directement au restaurant ou à la boucherie pour s’en procurer une.

Les personnes qui désirent avoir des informations sur les randonnées possibles, sont invitées à se rendre au bureau d’information touristique qui est situé à la gare de train au 550, rue Saint-Louis.