Spectacles à La Chapelle du vieux corbeau à La Bostonnais pour la période estivale

À compter du mois d’août, la Chapelle du vieux corbeau, un organisme à but non lucratif dont les gestionnaires sont messieurs Ken Ménard et Pierre Ménard, offrira une série de spectacles extérieurs pour créer de l’animation dans la municipalité de La Bostonnais au bénéfice des citoyens et des visiteurs.

Les promoteurs ont l’intention de présenter plusieurs événements musicaux au cours des prochaines semaines. Après plusieurs mois d’inactivité en raison de la pandémie, la Chapelle du vieux corbeau pourra, grâce à ce projet, reprendre à nouveau quelques activités en formule extérieure dans un premier temps.

« La pandémie nous a porté un coup très dur. Nous avions la tête pleine de projets pour le développement de la Chapelle du vieux corbeau. Aujourd’hui, cette nouvelle réalité fait en sorte que nous devions davantage trouver un moyen de faire revivre la Chapelle, malgré des restrictions sanitaires. Nous avons très hâte d’offrir à nouveau une programmation complète, mais d’ici là, nous souhaitons remercier le conseil d’agglomération de La Tuque, Desjardins ainsi que les autres partenaires qui pourront se joindre à nous. Ensemble, vous nous permettez de bonifier nos possibilités en offrant des spectacles extérieurs. Ken et moi sommes emballés. Nous vous promettons de bons shows pour les semaines à venir. Les détails seront annoncés sous peu! » souligne Pierre Ménard, promoteur de la Chapelle du vieux corbeau.

Financement des partenaires

Pour la réalisation de ce projet, le conseil d'agglomération de La Tuque, via son service de développement économique (SDEF), a octroyé à l’organisme un montant de 17 000 $ provenant du Fonds régions et ruralité (FRR), afin d’acquérir les équipements requis. Ville de La Tuque a également offert son soutien au projet, en installant scène et chapiteau sur le terrain de la Chapelle pour la tenue de spectacles. Desjardins s’est joint au montage financier du projet en allouant une somme de 10 000 $. D’autres financements pourraient s’ajouter pour soutenir les promoteurs dans la réalisation de cette nouvelle offre de service.