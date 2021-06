45 spectacles présentés à Quai en fête

Du 30 juin au 10 septembre, la scène de Quai en fête vibrera à tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Cette année, le nombre plus restreint de spectateurs à chacun des évènements, a incité les organisateurs à présenter davantage de spectacles.

Pour la présidente de Quai en fête Clairette Biron « Cette programmation a été conçue avec toute la fébrilité engendrée par les retrouvailles. Retrouver d’abord ce site enchanteur, les spectateurs, la scène et les artistes, au beau milieu du fleuve est une chance incroyable ». La programmation est éclectique, accessible et sur les 45 spectacles présentés, plus d’une vingtaine seront gratuit.

Pour Pascal Doucet directeur général, « On sait tous que les artistes carburent à avoir de la scène et le plus souvent possible. Cet été, ce sera près de 200 artistes dont 70 qui sont des Bécancourois et brilleront sous nos projecteurs pour notre plus grande fierté ».

5e anniversaire

Les célébrations du 5e anniversaire du Quai en fête qui devaient avoir lieu l’an dernier, se tiendront cette année. La semaine du 22 au 29 août, marquera cet évènement qui culminera avec le spectacle de QW4RTZ et les Wooden Shape en première partie ainsi que du spectacle de Pépé et sa guitare.

Une première, Quai en fête présentera son spectacle signature, il s’agit de la revue musicale « Simplement Dassin », qui sera soutenue par une dizaine d’artistes professionnels et semi professionnels de la Ville de Bécancour.

Cette idée qui a germée avec l’équipe du 150e de Ste Angèle a dû être repoussée. Toutefois, cet évènement sera souligné lors de la première de Simplement Dassin et sera à l’affiche du 2 au 5 septembre.