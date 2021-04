Les 4 saisons d’André Gagnon de retour sur scène à Shawinigan

Le Centre des arts de Shawinigan accueillera le dimanche 18 avril prochain à 16h00 le spectacle Les 4 saisons d’André Gagnon.

Il sera possible d’entendre les grands succès de cet artiste qui nous a quitté récemment et qui était tant aimé du public.

Récipiendaire du prix RIDEAU tournée qui souligne la démarche, l'originalité du propos et de la discipline artistique d’un projet, les critiques du concert sont à chaque fois élogieuses.

Conçu autour de l’œuvre d’un des compositeurs québécois le plus prolifique et doué de sa génération, on retrouvera sur scène, sous la direction musicale et avec les arrangements du pianiste Stéphane Aubin (Belles-sœurs, Quartango), la talentueuse chanteuse et comédienne Kathleen Fortin (Demain matin, Montréal m’attend, Nelligan, Unité 9), la violoniste Uliana Drugova, la violoncelliste Carla Antou, le contrebassiste Dominic Girard et le percussionniste Maxime Lalanne.

La coordination artistique est assurée par Patrice St-Pierre.

Plusieurs de ces artistes ont collaboré avec André Gagnon au fil de leurs carrières.

Stéphane Aubin est un musicien accompli, à la fois auteur-compositeur, interprète, arrangeur, directeur musical, pianiste accompagnateur et coach vocal de nombreux artistes.

L’émouvante comédienne et chanteuse Kathleen Fortin se joint à l’ensemble pour interpréter des extraits de l’opéra Nelligan, du légendaire spectacle Leyrac chante Nelligan et quelques surprises conviant le public à une soirée mémorable.

Riche d’une carrière s’échelonnant sur plus de 50 ans, l’artiste André Gagnon a multiplié les succès, ici comme à l’étranger. De la chanson populaire à la télévision, du théâtre à ses propres œuvres instrumentales, du cinéma à l’opéra, il a su composer des airs qui ont traversé le temps.

On n’a qu’à penser à l’hymne disco Wow, au téléroman Les Dames de cœur, Le vaisseau d’or de Nelligan, aux pièces Comme au premier jour, Petit concerto pour Jean Carignan et Neiges. Son répertoire est d’une grande richesse.