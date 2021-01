Le collectif Osez le rêve occupe les murs de la Galerie mp tresart

Depuis le début du mois, la Galerie mp tresart de Durham-Sud présente le collectif Osez le rêve.

Les participants du Québec sont : Nina Dussault (Matane), Jessica Chabot (Sherbrooke), Julie Denoncourt (Gatineau), Marjolaine Dubé (L’Avenir), Georgia Vrakas (Québec), Ariane Foade (Brossard), Maribel Bedoya (Montréal), Mache (Laterrière), Caroline Boyer (Prévost), Myriam Bussière (Durham-Sud), Bastien (St-Lin-Laurentides), Sylvie Beaudet (Nicolet) et Francine Laplante (Drummondville).

De la Californie : Janice Serilla (Santa Cruz).

À leurs côtés sont mises en lumière les œuvres des artistes permanents : Maria Tremblay (Notre-Dame-du-Nord), ReBel (St-Bruno), Diane Béland (Durham-Sud), Mélanie Poirier (Durham-Sud) et Daniel Giroux (Durham-Sud).

En cette période de confinement, la galerie rappelle que l’art crée un pont entre les humains. En plus de faire du bien au quotidien, l’art stimule l’imaginaire et apporte de la couleur et de la joie dans nos vies.

Dans le cadre de cette exposition, les artistes devaient s’inspirer du thème Osez le rêve... pour réaliser leurs œuvres. Il en résulte de magnifiques créations plus inspirantes les unes que les autres.

Comme les événements sont interdits en raison de la pandémie, la Galerie mp tresart invite la population à visiter sa galerie d’art en ligne et à les suivre sur les réseaux sociaux. Le site Web est : www.galeriemptresart.com

Depuis le 11 janvier prochain, il est aussi possible de visiter la galerie en respectant les règles sanitaires.

La Galerie mp tresart est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud.

Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h – 17 h et sur rendez-vous la semaine. L’entrée est gratuite.