Le livre « La collection Hommage au Saint-Laurent » maintenant disponible

Le livre « La collection Hommage au Saint-Laurent » est fraîchement sorti des presses et est maintenant disponible.

Publié aux éditions GID, le volume de 159 pages présente les 100 tableaux à l’huile et à l’acrylique qui constituent la collection et fait le récit des voyages et des rencontres qui ont mené à la création de cette œuvre exceptionnelle.

L’histoire y est racontée par Raymond Quenneville, l’un des peintres du collectif.

Les peintres du Saint-Laurent, un groupe composé de cinq artistes peintres professionnels québécois (Gérard Boulanger, Yvon Lemieux, Raymond Quenneville, Robert Roy et Yvon St-Aubin), ont complété, entre 2016 et 2020, une collection imposante de cent tableaux représentant les villages côtiers et les environnements naturels qui bordent le fleuve Saint-Laurent.

Les lecteurs découvriront les paysages, les croquis et les pochades qui ont influencé la création des œuvres de la collection.

Une aventure de 5 ans

Ils referont le parcours emprunté par les artistes sur les rives du Saint-Laurent, de ses débuts en Ontario jusqu’à sa sortie sur le golfe à l’extrémité est du Québec. Une aventure haute en couleurs et en émotions qui aura duré plus de cinq années.

En plus des œuvres et du livre, un court documentaire complétera la collection en mars prochain.

Conscient de la richesse artistique, locale et régionale et ayant la volonté de soutenir son développement et sa diffusion, le Port de Trois-Rivières a d'ailleurs récemment fait l’acquisition de la collection Hommage au Saint-Laurent.

Les œuvres seront exposées à Trois-Rivières et en quelques endroits au Canada au cours des prochaines années.

La collection Hommage au Saint-Laurent est un projet de grande envergure qui vise à mettre en valeur le précieux fleuve Saint-Laurent.

Le livre, qui sera en librairie à la mi-février, est disponible en prévente auprès des artistes du collectif.

Pour plus de détails, visitez la page Facebook : La collection Hommage au Saint-Laurent. https://www.facebook.com/hommageausaintlaurent/