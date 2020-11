Nathalie Dupont présente l’exposition solo Une marche à trois temps à la Galerie mp tresart

D’ici au 31 décembre, la Galerie mp tresart de Durham-Sud mettra en lumière les œuvres de Nathalie Dupont dans le cadre d’une exposition solo intitulée Une marche à trois temps.

On peut y admirer une douzaine d’œuvres récentes et réalisées durant la pandémie.

« La pandémie m’aura permis de redécouvrir mon territoire, territoire physique et territoire intérieur. Une Ode au quotidien, le monde vu à travers le confinement de l’année 2020. Tant de symboles et de métaphores explorent un monde sensible qui nous dépasse. Cette expérience se transpose en couleur de manière explosive de vitalité. Cette crise mondiale de la Covid-19 a intensifié la création de tableaux, plus que pendant toute autre période de ma vie. La constance d’énergie est assez étonnante par un travail quotidien d’imagination qui voyage à travers les perceptions du quotidien, l’expérience du confinement », mentionne l’artiste multidisciplinaire résidant à Wickham.

À ses côtés seront présentées les œuvres des artistes participant au collectif Hommage à la nature, une exposition qui se terminera le 31 décembre.

Rappelons que la Galerie mp tresart est située au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud.

Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h – 17 h et sur rendez-vous la semaine.

L’entrée est gratuite.

Site Web : galeriemptresart.com