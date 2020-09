Le site du projet Change le monde, une œuvre à la fois est lancé

Le Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières a lancé le site cmof.ca, une occasion pour le public d’admirer les œuvres réalisées dans le cadre de la 9e édition du projet Change le monde, une œuvre à la fois.

Récipiendaire dans la catégorie Initiative Éducation-culture lors des Grands prix culturels de la ville de Trois-Rivières de 2017, ce projet d’éducation populaire et de participation citoyenne à travers l’art engagé se distingue par son engagement à démocratiser la culture et à accompagner une culture de résistance démocratique et participative chez les personnes, particulièrement chez les jeunes.

Coordonné par le Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières, il permet, depuis bientôt 10 ans, aux personnes participantes de prendre la parole et de s’engager sur divers enjeux sociaux et mondiaux qui les touchent et pour lesquels elles veulent sensibiliser le grand public.

Regroupement d'oeuvres nouvelles et antérieures

C’est pour mettre en lumière le travail de réflexion et de création réalisé par les personnes et les groupes qui ont pris part à la 9e édition du projet que le site web cmof.ca a été lancé hier. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires mises de l’avant, l’édition 2019-2020 du projet Change le monde, une œuvre à la fois avait dû reporter l’exposition des œuvres sélectionnées prévue au Musée Pop de Trois-Rivières en avril 2020.

Cette exposition virtuelle regroupe les œuvres sélectionnées de la 9e édition au sein de 4 volets distincts mais présente aussi des œuvres issues d’éditions antérieures composant désormais la collection d’œuvres du projet. En plus des œuvres, le site promeut les messages véhiculés par leurs auteurs ainsi que, bien souvent, des photos du processus de création. Un historique du projet rappelle également le cheminement et les réalisations de Change le monde, une œuvre à la fois depuis ses débuts.

Quatre volets inclusifs

Co-financé par le ministère de la Culture et des Communications, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le Secrétariat à la jeunesse, l’édition 2019-2020 de Change le monde, une œuvre à la fois a impliqué plus de 500 personnes issues de 19 milieux scolaires, communautaires ou institutionnels. Cette participation record au projet s’est organisée à travers 4 volets d’intervention distincts, soit :

Le volet Réconcili’Art vise, par une démarche d’accompagnement, de conscientisation et de création artistique entre jeunes autochtones et jeunes allochtones, à faire tomber les barrières qui empêchent une compréhension mutuelle égalitaire entre autochtones et non-autochtones et à favoriser la participation citoyenne.

Le volet Inclusion culturelle et sociale valorise le pouvoir de l’art pour combattre le fatalisme, transformer la société, réduire l’exclusion sociale et faire grandir l’espoir d’un monde meilleur.

Le volet Intergénérationnel jumelle des personnes aînées et des parents de la communauté avec des jeunes dans le but de favoriser le dialogue et les liens entre les générations par l’entremise de la création artistique.

Le volet scolaire permet aux élèves des écoles secondaires de la région dans le cadre de leur cours d’arts plastiques ou d’arts dramatiques de créer des œuvres leur permettant de prendre la parole comme citoyens et citoyennes du monde!

Le site cmof.ca sera bonifié périodiquement de nouvelles créations qui s’ajouteront à la collection du projet et par les œuvres qui seront sélectionnées pour être exposées dans le cadre de l’édition annuelle du projet.

Ses créateurs invitent la population à consulter et à diffuser les œuvres du site cmof.ca.

» L'exposition (en présentiel) de l’édition 2019-2020 de Change le monde, une œuvre à la fois est prévue à partir du 10 novembre au Musée Pop de Trois-Rivières ainsi qu’à l’Espace Artiviste au Comité de Solidarité/Trois-Rivières en respect des normes sanitaires qui seront en vigueur à ce moment.