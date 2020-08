La 43e saison de l’Orchestre symphonique, entre traditions et découvertes

L’Orchestre symphonique de Trois-Rivières prépare sa nouvelle saison avec enthousiasme et confiance, malgré l’incertitude qui règne présentement au sein du milieu culturel. Ayant amorcé une nouvelle ère avec l’arrivée de maestro Jean-Claude Picard lors de la dernière saison, l’orchestre offre à son public, pour la saison 2020-2021, une programmation des plus captivantes qui saura plaire à tous les amoureux de la musique.

« Des rêveries scandinaves aux amours françaises et russes, en passant par la grande école germanique et les effervescences hispaniques, nous avons une programmation à la fois classique et surprenante à proposer. Celle-ci fut forgée avec le plus grand soin afin de marier tradition et découverte. Vous entendrez certes des chefs-d’œuvre forts bien connus, mais également de véritables bijoux du répertoire que je suis impatient de vous faire découvrir. Une saison symphonique qui fera briller les excellents musiciens de votre orchestre, en compagnie de solistes de réputation internationale », a déclaré Jean-Claude Picard, directeur artistique et chef attitré de l’OSTR.

« Cette saison exigera flexibilité et compréhension de la part de tous afin de pouvoir vivre de nouveau de magnifiques expériences musicales proposées par Maestro Picard. Les musiciens de votre orchestre sont impatients de vous retrouver et nous, l’équipe de la permanence, de faciliter le partage de cette musique avec vous », a souligné Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR.

Sept concerts symphoniques

Espérant pouvoir retrouver son public dès septembre prochain, l’OSTR proposera de vivre la musique tout au long des sept splendides concerts symphoniques au cœur de la programmation 2020-2021.

Les talentueux musiciens de l’OSTR

interpréteront, entre autres, la 7e Symphonie de Beethoven, la Symphonie no 7 de Sibelius, Cantus Arcticus Concerto pour oiseaux et orchestre de Rautavaara, la suite de ballet Le Lac des cygnes de Tchaïkovski, Shéhérazade de Rimski-Korsakov, le Concerto pour piano de Schumann, le Psaume 42 de Mendelssohn, le Concert champêtre de Poulenc ainsi que le célèbre Boléro de Ravel.

Notons que l’orchestre exécutera un programme entièrement consacré à l’Espagne, lors de la reprise du concert Jardins d’Espagne , qui aurait dû avoir lieu en mars dernier et qui marquera le début de saison, en septembre prochain.

À chacun de ces concerts s’ajouteront à l’orchestre des solistes de grande qualité : le pianiste André Laplante, le violoncelliste Matthew Barley, le flûtiste Michel Bellavance, le pianiste Charles Richard-Hamelin, la soprano Jacqueline Woodley, le claveciniste Mark Edwards ainsi que la mezzo-soprano Julie Boulianne. Tous des artistes de haut niveau qui séduiront le public trifluvien.

Toujours préparés par le généreux chef de chœur, Raymond Perrin, les choristes du Chœur de l’OSTR participeront à deux concerts. Ils seront appuyés du Chœur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières et du Chœur de l’Université de Montréal, de même que de l’Ensemble Vocalys. L’OSTR accueillera dans ses rangs quatre élèves avancés du Conservatoire de musique de Trois-Rivières lors de deux grands concerts.

S’ajoutent à ces concerts, la série Paysages musicaux, constituée de trois rendez-vous offrant un panorama varié de la

musique de chambre, et la série Matinées en musique à laquelle les familles et mélomanes de tous âges sont conviés pour cinq matinées de découvertes dans une atmosphère décontractée.

La vente de billets débute le 22 août 2020 à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson. Exceptionnellement cette année, en

raison des mesures liées à la Covid-19, les formules d’abonnement sont annulées, seuls les billets à l’unité seront disponibles pour l’ensemble de nos concerts.

La programmation détaillée est accessible via le lien suivant: https://ostr.ca/