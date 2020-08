Une murale géante apparaît sur le futur centre d'innovation agroalimentaire

Une murale géante a commencé à se déployer sur le mur extérieur du futur centre d’innovation agroalimentaire.

L'exposition Inside Out / Sculpter le social, de l'artiste international JR mettra en valeur la diversité et l'engagement dans le milieu avec plus de 200 portraits, captés par Étienne Boisvert.

C'est dans le cadre de la 9e édition de la Biennale de sculpture contemporaine, sous le thème Croire, que prend place cette grande sculpture sociale. La murale sera finalisée pour le 7 août.