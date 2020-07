Plus de 260 000 $ alloués aux bibliothèques publiques autonomes de Laviolette–Saint-Maurice

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, se réjouit de l’octroi d’une aide financière de 263 302 $ accordée par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, aux bibliothèques publiques autonomes (BPA) de Laviolette–Saint-Maurice pour 2020-2021.

Les BPA desservent les municipalités de plus de 5 000 habitants. Elles sont soutenues par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) afin d’enrichir et de diversifier l’offre documentaire faite aux citoyens, dans l’ensemble des régions du Québec.

En bonifiant l’aide qui leur est accordée de 6 M$, soit près de 32 % comparativement à 2019-2020, cela permet aux bibliothèques publiques autonomes de continuer à offrir des collections de livres et de documents de qualité, qui sauront répondre aux besoins des populations qui les fréquentent. Au total, ce sont près de 25 M$ qui seront alloués aux BPA en 2020-2021, au bénéfice des communautés qu’elles desservent.

Pour les BPA de Laviolette–Saint-Maurice, soit celles de Shawinigan, La Tuque et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, cela représente une augmentation de 63 702 $ comparativement à 2019-2020.