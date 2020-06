Réouverture partielle des bibliothèques de Shawinigan

Les Shawiniganais pourront réserver des livres par téléphone ou en ligne et venir les chercher au comptoir de prêt de la bibliothèque, à compter du 25 juin.

Les bibliothèques Fabien-LaRochelle, Bruno-Sigmen et Hélène-B.-Beauséjour seront ouvertes selon l’horaire suivant :

• Mardi au vendredi : 13 h à 17 h 30

• Samedi : 10 h à 16 h 30

Par ailleurs, les bibliothèques Colette-B.-Forget, Denise-B.-Trudel et Gisele-M.-Beaudoin demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre. Précisons que l’accès aux postes informatiques et aux rayons des collections de livres demeure fermé dans toutes les bibliothèques pour le moment.

Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne

Pour emprunter un livre, les abonnés devront obligatoirement le réserver à l’avance et attendre la confirmation que leur réservation est prête avant de se présenter à leur bibliothèque pour le récupérer. Jusqu’à nouvel ordre, les abonnés peuvent réserver un maximum de cinq livres à la fois.

• Réservations en ligne :

o shawinigan.ca/bibliotheques

• Réservations par téléphone

o Bibliothèque Fabien-LaRochelle : 819 536-7218

o Bibliothèque Bruno-Sigmen : 819 537-4989

o Bibliothèque Hélène-B.-Beauséjour : 819 538-5555

Un service d’aide aux citoyens (réabonnement, aide numérique, information) est toujours disponible, en joignant les trois bibliothèques aux numéros de téléphone mentionnés ci-haut.

Les chutes à livres accessibles

Toujours à compter du 25 juin, les citoyens pourront retourner leurs livres dans les chutes à livre des trois bibliothèques mentionnées plus haut.

Aucun livre ne sera accepté au comptoir de prêt, puisqu’ils doivent être placés en quarantaine avant que le personnel ne les manipule et qu’ils soient de nouveau disponibles pour réservation. Les abonnés ayant emprunté des livres avant la fermeture des bibliothèques en mars dernier ont jusqu’au 25 août prochain pour retourner leurs livres sans qu’aucune pénalité de retard ne soit chargée à leur compte de bibliothèque.

Respect des consignes sanitaires

Des mesures de prévention ont été mises en place dans les bibliothèques. La circulation tout comme le nombre de personnes à l’intérieur seront limités au minimum de façon à protéger autant le personnel que les citoyens.

De ce fait, pour accéder au comptoir de prêt, les abonnés devront faire la file à l’extérieur et attendre qu’un employé leur fasse signe d’entrer. Les citoyens devront respecter le 2 mètres de distanciation physique et le port du masque, si possible.