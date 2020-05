Le Musée Pop de Trois-Rivières rouvre ses portes le 20 juin

Le Musée POP rouvrira ses portes au public le samedi 20 juin prochain, après plus de trois mois de confinement, en respectant les normes sanitaires en vigueur.



L'équipe du Musée s'est assurée de mettre en place toutes les mesures sanitaires exigées par le gouvernement, ce qui lui permettra d'ouvrir aux visiteurs en toute sécurité. Ceux-ci seront avisés des consignes dès leur arrivée: respect des mesures de distanciation physique, désinfection des mains, déplacement unidirectionnel, pastilles d'attentes, etc. Des tournées fréquentes seront faites par l'équipe d'entretien afin d'assurer une désinfection régulière des surfaces communes.

Réservations en ligne cet été



Pour la saison estivale, le Musée privilégiera les réservations en ligne qui seront disponibles, à partir du 15 juin, sur le site Internet du Musée, tant pour les visites de la prison que pour celles des expositions du Musée.



Comme le mentionne la directrice générale, Valérie Therrien: « Je suis très contente de préparer cette réouverture. Nos employés reviennent graduellement au travail, avec beaucoup de motivation et d'entrain, et nous avons tous hâte de revoir nos visiteurs en priorisant leur sécurité. Cette pandémie nous force à être créatif et à repenser notre offre. D'ailleurs, nous annoncerons des propositions de visites inédites très prochainement! »



Toute l'équipe du Musée POP dit avoir hâte d'ouvrir à nouveau aux visiteurs et lance une invitation spéciale aux gens de la région qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir les expositions à l'affiche.