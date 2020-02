Le Musée Pierre-Boucher subventionné à hauteur de 346 776$

En cette année du 125e anniversaire de fondation du Musée Pierre-Boucher, une bonne nouvelle est tombée. Suite à une demande de soutien financier dans le cadre du programme Aide aux projets/ Accueil du MCCQ, le Musée a présenté un projet triennal avec l’appui du ministre du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet.

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy accorde au Musée Pierre-Boucher une aide financière de 346 776 $ provenant du Fonds du Patrimoine culturel québécois.

Révision complète de la collection

Ce montant permettra au Musée de mener à bien ses projets pour les trois prochaines années dont l’investissement total s’élève à près de 500 000 $. Cette subvention sera utilisée, dans une première étape, pour effectuer une révision complète de sa collection qui compte 27 000 objets. Les montants investis permettront d’appuyer le Musée Pierre-Boucher dans l’accomplissement de sa mission et l’élaboration d’un plan d’action, notamment par le mise en valeur de ses collections artistiques, historiques et ethnologiques.

Toutes ses actions permettront au Musée d’offrir une diversification de son programme d’activités éducatives et culturelles et de bonifier l’offre aux visiteurs. Une publication verra le jour en 2021 dans laquelle le Musée Pierre-Boucher mettra en valeur son histoire, ses collections, son évolution et ceux et celles qui ont contribué activement à enrichir cette institution, à titre de citoyens, de donateurs, de chercheurs, de partenaires, d’artistes, de bénévoles, ou de membres du personnel.

Bien ancré depuis 125 ans dans sa communauté et dans sa région au niveau culturel et en éducation, le Musée se positionne avec fierté comme un gardien privilégié de notre identité et de notre mémoire collective. L’aide substantielle accordée permettra au Musée Pierre-Boucher de poursuivre sa mission axée sur la démocratisation des arts et de la culture et sur l’inclusion du citoyen dans ses actions tout en offrant des expériences culturelles de qualité, et ce gratuitement.