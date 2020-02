FestiVoix: la programmation s'allonge...

Après avoir annoncé la venue des groupes Rise Against, Lagwagon et Face to Face dans le cadre d’un week-end punk rock qui s’annonce déjà mémorable les 26 et 27 juin prochain, le FestiVoix a dévoilé les huit autres artistes qui, par leur diversité et leurs talents, proposeront une programmation éclatée et riche sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires.

La 27e édition du FestiVoix sera lancée par Marie Mai, le jeudi 25 juin. Elle foulera les planches de la scène Loto-Québec des Voix Populaires pour la première fois depuis son dernier passage en 2009. Depuis maintenant 15 ans, avec 6 albums, 5 certifications platine, 6 tournées, 15 concerts au Centre Bell et près de 2 millions de spectateurs en salle et en festival, Marie Mai a récolté de nombreux prix et distinctions.