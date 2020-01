Carnaval de Gentilly : une soirée country demain soir

La musique country a la cote auprès du public depuis plusieurs années, et le Carnaval de Gentilly souscrit à cette heureuse tendance avec la présentation de "Country Tanzabend" demain, vendredi 24 janvier dès 19h30 à la salle Yvon-Guimond.

Pourquoi ce drôle de thème (qui signifie « soirée dansante country ») ? En référence à la langue natale et à la nationalité suisse de la Présidente de cette 51e édition du Carnaval, Andréa Schaerli. Les organisatrices de cette activité ont d’ailleurs assuré que culture européenne et ambiance country endiablée vont de pair plus qu’on ne le croirait de prime abord.

La preuve en sera faite en danse et musique festives et par l’animation à la fois d’un DJ et de la référence en la matière, Stéphane Cormier. Des cours de danse sont aussi offerts en début de soirée, question de se dérouiller et de ne laisser personne en reste. Disons-le : du gros fun en perspective, pour initiés comme pour nouveaux adeptes.

Notons de même que, présentée par Home Hardware et VIA 90,5 FM, cette soirée pour le moins dynamique est réservée aux 18 ans et plus et que des billets y donnant accès, au coût de 10$ seulement, sont disponibles en ligne.