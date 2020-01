Coup double des Petits chanteurs: une collecte écolo réduit les frais

Les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap ont récemment annoncé qu'ils organisaient une collecte de contenants consignés, le samedi 11 janvier de 13h à 15h. Le but est de permettre aux parents de diminuer les coûts des frais relatifs à l’apprentissage du chant choral pour leur enfant.



Plusieurs millions de contenants consignés se retrouvent dans les sites d'enfouissement au lieu d'être récupérés. D'où l'initiative des Petits Chanteurs, qui souhaitent offrir la possibilité de faire deux bonnes actions: aider les chanteurs de la Maîtrise du Cap et diminuer de façon notable l'empreinte écologique.



Donner une nouvelle vie à ses contenants équivaut à participer à l’effort collectif pour améliorer l’environnement de la la planète.



Les canettes et les bouteilles consignées rapportées sont recyclées à 100 %. Lorsque vous ramener votre contenant, vous réutilisez la matière à sa source, vous réduisez le gaspillage d’énergie ainsi que les émissions polluantes.

Le lieu de dépôt se trouve à MCI Construction, 3006 Des Prairies, Trois-Rivières, Secteur Sainte-Marthe du Cap. Dans le cas où vous avez plusieurs sacs à donner, des bénévoles peuvent se déplacer. Pour contacter la Maîtrise du Cap, contacter le 819.691.2501 poste 2.