Le 51e Couronnement du Carnaval de Gentilly aura lieu samedi 11

Qui, épaulée de son Intendant respectif, parmi l’énergique Audrey, l’enthousiaste Justine, la douce Karolie ou la joviale Amélia, sera élue Reine de la 51e édition du Carnaval de Gentilly ? Après la pause méritée du temps des Fêtes, voilà que les festivités du Carnaval de Gentilly reprennent de vive allure, lors d’une soirée qui se veut drôle et divertissante.

À preuve samedi 11 janvier prochain dès 20h, à la salle Yvon-Guimond, la tenue, en collaboration avec la Caisse Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière du Chêne, du 51e Couronnement au cours duquel seront aussi tirés les neuf billets chanceux (sept prix de 100$ + un de 300$ + un de 1 000$) parmi les 3 000 vendus par ces mêmes Duchesses et Intendants.

Le thème de la soirée "La Royauté Est Dans Le Pré", inspiré de l’émission télé bien connue, laisse deviner un couronnement bon enfant et simple, ce que confirment les organisateurs en posant la question : qui a dit que chic et rustique ne faisaient pas bon ménage ? On peut dès lors penser que le couronnement de ce nouveau Couple Royal nous fera passer une savoureuse soirée, d’autant que le trio Nelson Voyer se chargera de réchauffer l’ambiance musicale.

Cette toute première activité carnavalesque et populaire de 2020 promet d'attirer de nombreux citoyens, non seulement pour s'amuser mais aussi pour "être témoin, disons-le, du léger et normal stress que doivent éprouver Audrey, Justine, Karolie et Amélia…", comme ont laissé entendre les organisateurs.