4 astuces pour agrandir votre salle de bain sans pousser les murs

Une petite salle de bain peut fort bien être très confortable et visuellement plus spacieuse grâce à quelques astuces toutes simples. À vos outils !

1) Libérer l’espace au sol

Le gros meuble-lavabo encombrant étouffe votre espace. Changez-le pour une vasque suspendue et optez plutôt pour un placard au-dessus, ce sera visuellement bien plus léger. Utilisez les angles pou poser des étagères ou un meuble colonne lui aussi suspendu. Plus rien ne doit reposer sur le sol, hormis la baignoire si vous en avez une. Si au contraire vous avez une cabine de douche, choisissez des vitres sans cadre pour la transparence.

2) Créer une ambiance lumineuse

Troquez vos vieilles céramiques démodées pour des formats plus actuels bien plus énergiques. On casse tout, sans oublier de penser à la location d’un conteneur à déchet pour le recyclage des matériaux. Puis on crée du contraste avec des couleurs plus foncées, mais brillantes pour renvoyer la lumière sur des murs clairs et augmenter ainsi la sensation d’espace (beige, sable, gris clair, écru…).

On peut aussi faire l’inverse avec des carreaux plus clairs et l’un des quatre murs plus foncé, la cabine de douche ou le mur au-dessus de la baignoire par exemple. Choisissez des formats rectangulaires XXL pour allonger l’espace et des joints peu visibles pour un style plus épuré.

Pour les meubles et les étagères, préférez des matériaux naturels, en bois clair par exemple. Un

grand miroir sur toute la largeur du mur au-dessus du lavabo accentuera la profondeur de la pièce.

3) Ajouter une touche déco

Si vous aimez les couleurs, misez sur des accessoires vitaminés et de belles boîtes de rangement pour camoufler vos brosses à cheveux, sèche-cheveux, maquillage… Les serviettes éponges peuvent également arborer des teintes plus vives. Offrez-vous des bougies parfumées pour l’ambiance que vous allumerez dans un photophore suspendu au plafond

4) Soigner l’éclairage

Dans les petits espaces, il est conseillé d’opter pour des ampoules blanc chaud, à mi-chemin des éclairages trop jaunes donc trop tamisés ou trop blancs donc froids. Deux sources de lumière sont nécessaires et non une seules dans les petits espaces : une globale type suspension, plafonnier ou spot et l’autre plus spécifique, une applique au-dessus du lavabo par exemple. Attention aux normes de sécurité, la salle de bain est une pièce humide. Pour l’électricité, il est toujours recommandé de faire appel à un professionnel.