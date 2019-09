Portes ouvertes chez les artistes et artisans de Maskinongé

La MRC de Maskinongé annonce la troisième édition de l’événement HangARTS publics, les 21 et 22 septembre prochains, de 10 h à 16 h.

De Saint-Justin à Saint-Mathieu-du-Parc, et de Saint-Alexis-des-Monts à Yamachiche, une vingtaine d’artistes et artisans ouvriront leur atelier au public lors de ces journées culturelles du type « route des arts ». À chaque arrêt, l’artiste ou l’artisan accueillera les visiteurs en parlant de son métier ou de son art et en expliquant comment il crée ses œuvres. Certains feront même des démonstrations de leur processus de création.

Pour les visiteurs, ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les ateliers locaux et de faire l’acquisition de pièces d’artisanat et d’œuvres d’art : vitrail, peinture, fer forgé, sculpture, tricot, courtepointe, crochet, tapis, tissage, ébénisterie, bijoux, design et fabrication de vêtements, poterie, marqueterie, joaillerie, mosaïque et plus encore.

« Nous travaillons très fort avec les artistes et artisans locaux afin d’offrir au public une expérience culturelle enrichissante. Cette année nous avons également établi quatre itinéraires types par secteur.», a indiqué Jennifer St-Yves-Lambert, agente de développement culturel et touristique à la MRC de Maskinongé.

Afin de profiter pleinement de l’activité, les visiteurs pourront se guider à l’aide du dépliant de HangARTS publics indiquant l’emplacement de chaque atelier participant. Des panneaux seront également installés devant les lieux à visiter. Le dépliant de HangARTS publics est disponible en version électronique à l’adresse www.maski.quebec/hangarts. Il est également possible de se le procurer dans les lieux d’accueil touristiques de Maskinongé (halte routière), de Saint-Élie-de-Caxton et de Saint-Alexis-des-Monts, ainsi que dans différentes boutiques d’artisans, commerces et entreprises touristiques du territoire.

Lors de leur visite dans les ateliers, les gens pourront remplir un coupon de participation à un tirage et courir la chance de gagner l’une des trois cartes-cadeaux de 100 $ échangeables chez l’un des artistes ou artisans participants de leur choix.

Cet événement culturel est possible grâce à l’Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la MRC de Maskinongé.

Les personnes souhaitant obtenir plus de renseignements sur l’activité et connaître les endroits où se procurer le dépliant peuvent communiquer avec le Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé au 1 877 227-2413 ou sur place à la halte routière de l’autoroute 40 Est à Maskinongé.