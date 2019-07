Une célébration des saveurs d’ici à Ste-Flore

Producteurs agricoles, agrotransformateurs, restaurateurs, artisans et citoyens de Ste-Flore sont heureux d’unir leurs forces et de vous présenter la 2e édition des Découvertes champêtres de Ste-Flore, qui se tiendra le samedi 13 juillet prochain, de 11 h 00 à 19 h 00, sur les terrains de l’église Ste-Flore.

Près de cinquante exposants accueilleront les visiteurs. Parmi ceux-ci, nous retrouvons une trentaine de kiosques représentant l’agroalimentaire local ainsi qu'une vingtaine de kiosques d’artisans de toutes sortes. Ils auront le grand plaisir de vous faire découvrir leurs merveilleux produits.

À ce propos, en plus de faire le plein de victuailles pour la maison et les vacances, la population est invitée à venir déguster sur place les différents produits offerts, prenant part à un grand pique-nique festif. L’événement se veut être une découverte de ce que la Mauricie offre de beau et de bon en plus de profiter pleinement du site enchanteur du cœur villageois de Ste-Flore, en famille ou entre amis.

Une programmation musicale diversifiée et des activités pour toute la famille

Une programmation musicale en continu présentée par Desjardins et composée d’artistes locaux agrémentera l’expérience du visiteur. De plus, des ateliers découvertes permettront aux visiteurs d'en savoir plus sur le travail de six des exposants participants. La zone famille Desjardins ainsi qu'un atelier culinaire sauront également plaire aux plus jeunes.

Des paniers cadeaux, offerts par les exposants participants et les partenaires, seront tirés parmi les visiteurs au profit de la fondation Dystrophie musculaire Canada.

Programmation des ateliers découvertes

11 h 00 Domaine Hébert présente Le champagne des cidres au Québec

12 h 00 Les Potagers sauvages présentent La conservation des aliments

13 h 00 L'Herberie présente De la plante à l'hydrolat

14 h 00 La Manchure présente L'aiguisage de couteaux selon la méthode La Manchure

15 h 00 Métamorphose MJ présente Attirez par la couleur

16 h 00 Prendre Racine présente Les arbres à noix

Programmation musicale

11 h 00 Nathalie Clément et Sébastien Deshaies

12 h 00 Duo Bertrand/St-Louis

13 h 00 Juan Carlos San Valero

14 h 00 Gallia et Martin

15 h 00 Linda Proulx et ses musiciens

17 h 00 Duo Play List

À propos des organisateurs des Découvertes champêtres

L’événement est l’œuvre d’un regroupement de plusieurs citoyens, artisans, producteurs et restaurateurs du village de Ste-Flore, dont l’atelier Terramiel, Safrana, le restaurant Ent'2 Tranches et le restaurant Le Zélé.

L’accès au site ainsi qu’aux activités est gratuit. L'activité se déroulera beau temps, mauvais temps.