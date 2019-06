La 16e édition du symposium Des fleurs et des jardins de Sainte-Anne-de-la-Pérade se tiendra les 8 et 9 juin 2019, entre 10 h et 17 h. Ce grand happening culturel sera l’un des plus importants évènements d’arts visuels à être présentés cet été en Mauricie et inaugurera la saison touristique estivale à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Ce sont plus d’une vingtaine d’artistes de tous les domaines qui installeront leurs chevalets en plein cœur de la municipalité, sur les terrains du Domaine seigneurial Sainte-Anne. Ils y présenteront leurs œuvres originales au public et certains offriront des démonstrations de leurs techniques privilégiées.

L’évènement connaît une popularité grandissante, année après année, auprès des amateurs d’art et de culture, ce qui en fait un incontournable des sorties estivales dans la région.