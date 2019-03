Les lauréats des prix Arts Excellence

C’est sous le thème Quand on aime que Culture Mauricie a dévoilé hier soir les lauréats de la 20e édition de sa remise de prix annuelle Arts excellence qui été animée par l’artiste Fabiola Toupin au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) du Delta de Trois-Rivières. L’événement a eu lieu en présence de madame Caroline Beaudry, directrice Relations avec les communautés chez COGECO, partenaire présentateur de l’événement, et de personnalités des milieux artistiques, culturels et politiques de la Mauricie.

« Grand vecteur de beauté, la culture est une fenêtre sur le monde et favorise l’éveil. Elle est donc vitale pour le dynamisme d’une société. En tant que créatrice de connexions, fort impliquée dans sa communauté, Cogeco est fière de célébrer les artistes et artisans de chez nous qui contribuent quotidiennement à l’essor culturel de la Mauricie. Être de nouveau présentateur des Prix Arts Excellence, c’est réaffirmer notre appui indéfectible à cette initiative régionale qui met en lumière l’une de nos plus grandes richesses : le talent », exprime Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés, Cogeco Connexion.

Les lauréats des prix Arts Excellences sont...

Prix Création en arts visuels de l’année remis par Culture Shawinigan à SUZIE BERGERON ET MATHILDE CINQ-MARS pour le film d’animation A dignified affair.

Prix Création en arts de la scène de l’année remis par Culture Trois-Rivières à SIMON LAGANIÈRE pour son album Samedi soir de semaine.

Prix Production métiers d’art de l’année remis par la Corporation de développement des arts et de la culture de La Tuque et Ville de La Tuque à ROXANE CAMPEAU pour sa participation à l’expositionCanadian Annual Mosaic.

Prix Livre de l’année remis par la Librairie Poirier et la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie à LOUISE LACOURSIÈRE pour son romanVent du largepublié chez Libre Expression.

Prix Initiative vitalité culturelle de l’année remis par Tourisme Mauricie au CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE LA TUQUE pour le Centre Sakihikan.

Prix Initiative culturelle de l’année remis par La Fabrique culturelle/Télé-Québec à la COOP LES AFFRANCHIS pour le livre Le peuple arpenteur.

Mention coup de cœur du jury pour l’exposition Pierre Landry, sculpteur/50 années de création/Hommage à l’homme et à son œuvre.

Prix RÉSEAU BIBLIO CQLM remis à la Bibliothèque de St-Séverin pour sa contribution à la communauté.

Prix du CALQ - Créatrice de l’année en Mauricie remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec à ISABELLE CLERMONT, artiste multidisciplinaire, pour la richesse et la profondeur de sa démarche artistique ainsi que son apport au milieu des arts visuels et de l’art performance.

Prix Hommage COGECO et Médaille des bâtisseurs Culture Mauricie remis par le conseil d’administration de Culture Mauricie et son partenaire COGECO à MICHEL KOZVLOVSKY, pianiste, professeur et chef d’orchestre, pour son engagement et son importante contribution au milieu culturel.

Culture Mauricie : Quand on aime

« Quand on aime » fait référence à l’émotion, à la vitalité et au sentiment de fierté que suscitent les créations d’ici. Les prix Arts Excellence témoignent de cette faculté qu’ont les créateurs de nous émouvoir, de nous faire réfléchir, d’éveiller nos sens. Culture Mauricie se réjouit de pouvoir présenter, grâce à ses nombreux partenaires, un événement majeur pour le souligner. Au cours des 20 dernières années, 204 récipiendaires ont ainsi été honorés.