Appel de candidatures pour la troisième édition de l’événement Trois-Rivières accueille le Gala de musique autochtone Teweikan

C’est sous le thème « Le souffle d’un peuple – le Tambour éternel » que la Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) tiendra le 2 octobre 2019, à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières, la troisième édition du Gala de musique autochtone Teweikan.



Mis sur pied en 2011, le Gala de musique autochton Teweikan se veut un lieu de rassemblement et de fête visant à souligner la créativité et l’excellence des artistes et groupes musicaux issus des Premières Nations et des Inuits du Québec-Labrador. À noter que l’événement se déplace, à chaque édition, à divers endroits du territoire afin de se rapprocher des communautés participantes.



« Par ce Gala, nous voulons donner la chance aux jeunes autochtones de partager leur culture », souligne M. Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw et président d’honneur de l’événement.



« Notre souhait est qu’éventuellement, notre gala soit télédiffusé au même titre que celui de l’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) », ajoute M. Justin Chachai, président du conseil d’administration de la SOCAM.



Appel de candidatures



Pas moins de 11 catégories de prix sont au programme du Gala de musique autochtone Teweikan, et ce, afin de couvrir l’ensemble des styles. Les candidats intéressés à participer doivent être membres « des Premières Nations du Québec et du Labrador ayant le statut d'indien inscrit au sens de la Loi sur les Indiens ou au sens de la Loi sur les autochtones cris, Inuits et Naskapis du Québec ». Les artistes sont invités à remplir le cahier de candidature et à l’envoyer par courrier ou par Internet au www.socam.net.



« Il y a énormément de talent dans les communautés et le Gala est le moyen parfait pour le mettre en valeur. Le processus de sélection est simple. Un jury composé de professionnels et d'intervenants de l’industrie du spectacle reçoit les candidatures d'artistes, qui sont évaluées selon leur production (album et trame sonore) et performances sur différentes scènes. Par la suite, des nommés sont sélectionnés dans l’ensemble des catégories. Ces derniers seront dévoilés au plus tard le 30 août 2019 », mentionne Mme Sylvie Bernard, artiste abénaquise et présidente du jury.



Pour cette troisième édition, le Gala de musique autochtone Teweikan pourra compter sur la présence de M. Dan Bigras, auteur-compositeur-interprète, et M. Sakay Ottawa, artiste atikamekw, auteur- compositeur-interprète originaire de Manawan, à titre de membres du jury. Lors des années antérieures, l’événement avait accueilli messieurs Marc Déry et Pakesso Mukash ainsi que Mme Elisapie Isaac. Quant à l’animation, celle-ci sera assurée par Mme Anne Panasuk, journaliste à Radio-Canada, et le comédien Marco Collin.



En avant-goût du Gala et pour mettre en évidence ses fidèles partenaires, la SOCAM invite la population à son souper-spectacle bénéfice, le 20 juin 2019, au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de Trois-Rivières. Les coûts pour assister à ce souper sont de 300 $ par convive ou de 2 400 $ pour une table de huit personnes.