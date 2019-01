Le Centre d'exposition Raymond-Lasnier accueille Naturellement sophistiqués de Mathieu Valade

Culture Trois-Rivières présente, au Centre d’exposition Raymond-Lasnier, du 26 janvier au 24 mars 2019, l’exposition Naturellement sophistiqués de Mathieu Valade. Le vernissage aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 17 h, en présence de l’artiste.

Les installations vidéo, dessins et sculptures de Mathieu Valade mettent de l’avant une plasticité forte jouant sur nos perceptions et notre rapport à ce que nous pensons connaître. Plusieurs de ses travaux revisitent des genres, des postures ou même des œuvres issues de moments de l’histoire de l’art pour lesquels il a un intérêt tout particulier. Ainsi, une sorte de dialogue s’est installé dans sa pratique avec le minimalisme, l’art conceptuel et la modernité artistique en général.

Le travail de Mathieu Valade a été présenté au Musée national des beaux-arts du Québec et dans différents centres, galeries et évènements d’envergures au Canada et à l’international. Il a réalisé plusieurs œuvres d’art public dans différentes villes du Québec et ses créations figurent dans de nombreuses collections dont celles MNBAQ et du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Il réside actuellement à Chicoutimi où il enseigne la sculpture et le dessin à titre de professeur à l’UQAC. (Source : mathieuvalade.com)

ENTREZ DANS L’IMAGINAIRE

Une activité familiale gratuite qui complète parfaitement la visite des expositions au Centre d’exposition Raymond-Lasnier est proposée aux enfants! Samedi 23 février 2019 (3 à 5 ans) et durant la relâche scolaire, le mercredi 6 mars 2019 (4 ans et plus), dès 10 h, venez vivre un atelier de création grand format où les enfants devront jouer un rôle important dans la réalisation de l’œuvre d’art finale. Un résultat plus grand que nature que vous n’oublierez pas de sitôt! Places limitées, réservation au 819 372-4611.

Le Centre d’exposition Raymond-Lasnier est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 17 h. Entrée libre.