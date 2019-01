Marie-Jeanne Decoste et Joanie Pépin présentent «Mémoires de poissons»

La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour invite la population à découvrir «Mémoires de poissons», une exposition présentée jusqu’au 24 février par les artistes Marie-Jeanne Decoste et Joanie Pépin.

Cette exposition met en relation l’estampe et l’installation à travers le thème de la pêche et du patrimoine. Les œuvres, inspirées de photos d’archives relatant des activités de pêche commerciale et sportive dans la région au début du XXe siècle, créent des ponts entre l’art et le patrimoine. Elles suscitent en ce sens un éveil de conscience face à la richesse de ce pan de notre histoire.

Venez rencontrer les artistes lors du vernissage qui se tiendra le dimanche 20 janvier de 13 h 30 à 15 h 30.