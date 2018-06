Culture Trois-Rivières présente pour une quatrième année le projet L’art contemporain se déplace ! Ayant le souhait d’offrir à la population des occasions où l’art contemporain et actuel est démocratisé, tout en faisant rayonner les artistes trifluviens, Culture Trois-Rivières présente une exposition du 30 mai au 19 août 2018 dans les abribus du Circuit #2 de la Société de Transports de Trois-Rivières (Papineau/Sanctuaire) ainsi que dans les abribus situés face aux Galeries du Cap.

Chaque artiste présentera quatre œuvres en deux dimensions, reproduites dans les espaces normalement réservés à l’affichage dans les abribus. Les œuvres feront l’objet d’un concours coup de cœur sur les réseaux sociaux pendant toute la durée de sa présentation.



Des projets porteurs de sens



Lors de l’appel de dossier lancé le 19 mars dernier, les artistes étaient invités à proposer leur

dossier incluant jusqu’à six œuvres qui ont par la suite fait l’objet d’une sélection par un jury.

Quatre artistes ont finalement été sélectionnés et proposent des projets qui ne laisseront

certainement pas le public indifférent :



Patricia Bouffard-Lavoie

Redéfinir les idées – Prise 2



Des personnes en situation d’itinérance étaient invitées, dans le cadre d’une

collaboration de l’artiste avec l’organisme communautaire Point de Rue, à

analyser le sens des mots « liberté », « identité » et « bonheur ». Leurs

définitions se retrouvent sur les œuvres présentées par le médium de

l’impression numérique.

Isabelle Clermont

Souffle de couleurs



L’artiste propose une série onirique en relation avec le corps, l’âme et l’esprit. Des textures organiques aux mille colorations portent à découvrir les images en profondeur. Elles nous enracinent dans nos mémoires, portent échos à nos résonances et nous traversent de regards bleu turquoise. Isabelle Clermont utilise principalement l’estampe numérique ainsi que la sérigraphie dans les œuvres présentées.

Marie-Jeanne Decoste

Le Progrès



Par le collage numérique de symboles graphiques, photos d’époque et d’archives de Trois-Rivières, l’artiste propose une réflexion sur le progrès et aborde l’utilisation et l’évolution des transports en commun. Elle pose les questions suivantes : « Comme société, progressons-nous vraiment ? Dans quelle direction va le progrès ? Comme citoyen, pouvons-nous contribuer au progrès? »

Patricia Kramer

Beauté naturelle

L’approche de l’artiste est principalement instinctive, puisqu’elle peint pour trouver une harmonie personnelle, pour produire quelque chose de serein qui lui procure du bien-être afin d'en procurer aux autres. Tout est dans l'ouverture et la présence, d'abord à soi-même, puis à l'énergie en mouvement qui s'actualise peu à peu dans la matière. Trouver l'équilibre reste un défi à relever grâce à l'union du geste et du mental. L'artiste travaille l'acrylique et diverses techniques sur toile.

Concours Facebook



Tout au long de l’exposition, qui se déroule du 30 mai au 19 août 2018 dans les abribus de la

Société des Transports de Trois-Rivières, les citoyens seront invités à voter pour leur œuvre

coup de coeur sur la page Facebook de Culture Trois-Rivières.