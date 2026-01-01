Olymel annonce le début des opérations à sa nouvelle usine intégrée à Trois-Rivières 

Olymel a annoncé ce mardi le début des opérations dans sa nouvelle usine intégrée de Trois-Rivières, alors que les premières lignes de production ont officiellement été mises en service.

Cette étape marque un jalon important dans la réalisation de cet investissement majeur de 142 millions de dollars annoncé en juin 2025.

« La mise en opération de ces premières lignes est une étape importante pour nos équipes. Après plusieurs mois de préparation, nous sommes fiers de voir les employés intégrer la nouvelle usine et contribuer au démarrage progressif des opérations. C’est le début de la concrétisation de notre vision d’une production moderne, innovante et performante, ici à Trois-Rivières », a souligné le président-directeur général d’Olymel, Yanick Gervais.

Rappelons que ce projet majeur visait à transformer le site de Trois-Rivières en une usine intégrée permettant l’ensemble des étapes de production en un seul endroit, de la transformation à l’emballage. Il s’inscrit également dans la continuité de la fin des opérations à l’usine du Cap-de-la-Madeleine, dont les activités ont été transférées dans la nouvelle usine. Ce sont donc 120 employés qui ont joint le nouveau site de Trois-Rivières, en plus de la création de près de 50 nouveaux postes.

Cette usine intégrée permettra de réduire les déplacements de matières premières, d’améliorer la coordination des opérations et d’accroître la productivité, tout en élargissant la gamme de produits de porc et de volaille d’Olymel au Canada et à l’international. Passant de 51 700 pieds carrés à 137 200 pieds carrés (plus de 2,5 fois la superficie au sol), elle augmente la capacité de production de l’organisation, dans l’objectif d’étendre la présence d’Olymel dans le reste du Canada.

La montée en cadence se fera graduellement au cours des prochaines semaines, avec l’ajout progressif d’autres lignes. L’achèvement des travaux et la pleine mise en opération de l’usine demeurent prévus pour septembre 2026.