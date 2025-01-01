Ouvert ou fermé pour le jour de Noël?

À chaque Noël, les horaires des commerces ou des services aux citoyens sont chamboulés pour permettre au plus grand nombre de gens de profiter des célébrations.

Pour vous assurer de ne pas être pris au dépourvu, voici la liste des commerces et services qui seront ouverts ou fermés le 24 décembre.

Ouvert

- Les épiceries à petite surface peuvent garder leurs portes ouvertes selon leurs heures habituelles, mais peuvent également décider de ne pas ouvrir;

- Les dépanneurs peuvent également demeurer ouverts;

- Les transports en communs ont souvent des horaires réduits;

- Les pharmacies peuvent décider d'ouvrir selon leur horaire normal, mais plusieurs réduisent leurs heures.

- Les urgences des hôpitaux ne ferment jamais leurs portes;

- Les restaurants;

- Les stations d'essence;

- Les stations de ski

- Et les cinémas.

Fermé

- Les épiceries à grande surface retrouvent leur horaire habituel à partir du 26 décembre à 13 h, mais elles peuvent également fermer leurs portes plus tôt le 24 décembre;

- Les succursales de la SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt ferment leurs portes le 24 décembre à 17h, tandis que les Express ferment à 19 h. Le 25 décembre, toutes les SAQ sont fermées jusqu'au 26 décembre à 13 h.

- Les CLSC sont fermés pour ce jour férié;

- Les caisses et les banques ne sont pas accessibles les 25 et 26 décembre;

- Les bureaux de Postes Canada n'offrent pas leurs services les 25 et 26 décembre;

- Et les centres commerciaux et la plupart des magasins sont contraints par la loi de fermer durant les jours fériés de Noël et du jour de l'An. Généralement, ils ferment le 24 décembre à 17 h et ouvrent à nouveau le 26 décembre à 13 h pour le jour du Boxing Day.

Il est fortement conseillé de s'informer avant de se déplacer pour éviter de se retrouver à se cogner le nez contre une porte barrée.