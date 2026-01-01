Hydro-Québec propose la création d'un tarif pour les centres de données à 13 ¢/kWh

Hydro-Québec propose officiellement la création d'un nouveau tarif pour les grands centres de données, qui serait fixé à 13 cents du kilowattheure (kWh), soit environ le double du prix payé actuellement par les clients au tarif de grande puissance.

Dans un communiqué publié jeudi matin, la société d'État demande à la Régie de l'énergie d'instaurer ce nouveau tarif, auquel seraient assujettis les centres de données de plus de 5 mégawatts (MW).

Si la Régie de l'énergie approuve sa création, ce nouveau tarif sera introduit au second semestre de 2026.

Les projets de plus de 5 MW demeurent soumis à un processus de sélection. Pour les centres de données déjà raccordés au réseau, Hydro-Québec propose une montée progressive sur cinq ans vers le nouveau tarif.

Mercredi, La Presse Canadienne mettait en lumière deux décrets publiés le 28 janvier dans la Gazette officielle du Québec demandant à la Régie de l’énergie de créer deux nouvelles catégories de consommateurs d’électricité: l’une regroupant les centres de données, l’autre les chaînes de blocs destinées à la cryptomonnaie.

Le premier ministre François Legault ne cache pas son intérêt pour le développement de centres de données, même si ceux-ci sont très énergivores et même si Hydro-Québec ne baigne plus dans les surplus.

Son objectif est de développer la souveraineté numérique du Québec, dans un contexte où il est devenu plus hasardeux de confier la gestion des données des Québécois à des entreprises américaines.

L’intérêt des entreprises de centres de données pour l’énergie verte du Québec est bien connu et François Legault soutient que celles-ci sont prêtes à y mettre le prix.

Par ailleurs, Hydro-Québec propose aussi de faire passer le tarif pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs à 19,5 ¢/kWh.

Son entrée en vigueur est également prévue au second semestre de 2026, sous réserve de l'approbation réglementaire, et un tarif transitoire sera offert pendant trois ans aux clients actuels.

— Avec des informations de Pierre Saint-Arnaud

La Presse Canadienne