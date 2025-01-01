La Banque du Canada a envisagé de reporter la baisse prévue en octobre

Le Conseil de direction de la Banque du Canada s’est entendu le mois dernier sur la nécessité de baisser son taux directeur, mais le moment précis de cette baisse faisait débat.

La banque centrale a publié mercredi le résumé des délibérations relatives à sa décision, prise il y a deux semaines, de baisser le taux directeur d’un quart de point, à 2,25 %, soit sa deuxième baisse consécutive.

Les membres du Conseil estimaient que cette baisse était justifiée, car la faiblesse de l’économie, freinée par les droits de douane américains, maintiendrait l’inflation autour de la cible de 2 % de la Banque du Canada dans un avenir prévisible.

Certains ont toutefois suggéré qu’attendre une décision ultérieure permettrait aux responsables de la politique monétaire de mieux évaluer la réaction de l’économie aux fluctuations du commerce américain, ainsi qu’au budget fédéral tant attendu, déposé la semaine dernière.

Dans un contexte de marché du travail atone et de faibles perspectives de croissance pour le second semestre, les arguments en faveur d’une baisse rapide des taux ont prévalu.

Avec cette décision, le Conseil de direction de la Banque du Canada a estimé que cette dernière avait probablement fait tout son possible pour faciliter la transition tarifaire et que d’autres baisses de taux seraient vraisemblablement inutiles si l’économie continuait d’évoluer conformément à ses prévisions.

Craig Lord, La Presse Canadienne