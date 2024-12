Le premier Rendez-vous touristique annuel accueille près de 125 participants

Le 3 décembre, près de 125 entreprises et partenaires de l'industrie touristique de la Mauricie se sont réunis pour le premier Rendez-vous touristique annuel, organisé par Tourisme Mauricie. C'est sous le thème «L'innovation, plus qu'un mot à la mode!» que plusieurs échanges ont eu lieu.

L’objectif de l'événement est de mobiliser les forces vives de la région autour de l’innovation et de l’intelligence artificielle, tout en renforçant les liens avec les membres de Tourisme Mauricie.

Un appel à l’innovation et à l’avenir

Dans son allocution d’ouverture, Valérie Therrien, directrice générale de Tourisme Mauricie, a résumé l’esprit de l’événement : « Aujourd’hui, nous ne sommes pas ici pour parler seulement de défis, mais surtout de solutions. Ensemble, nous allons tenter d’imaginer, d’inventer, et peut-être même réinventer notre façon d'accueillir, de divertir et de faire vibrer nos visiteurs, sans oublier les Mauriciens eux-mêmes.»

Un secteur de collaboration et de croissance durable

La Mauricie a la chance d'être une région riche en nature, en culture, en événements originaux et d'avoir des infrastructures de qualité. On considère ce territoire comme résilient qui a traversé bien des épreuves et qui sait se serrer les coudes pour répondre aux défis et pour saisir les opportunités.

La mise en place de cet événement récurrent permettra aux entreprises de travailler encore plus étroitement pour construire une vision commune. « L'innovation ne connaît pas de limites, et c’est ensemble, en combinant nos forces, nos talents et nos visions, que nous pourrons relever tous les défis », a ajouté Valérie.

Une journée axée sur l’inspiration et l’action

Les participants ont pu assister à des conférences, des ateliers interactifs et des discussions avec des experts de l’innovation et de l’intelligence artificielle. L’occasion était idéale pour inciter et inviter les entreprises touristiques de la région à prendre un virage vers l’innovation et ainsi développer des projets distinctifs qui amélioreront l’expérience des visiteurs. L'événement s’est clôturé par un cocktail offert par IDÉ Trois-Rivières, une occasion supplémentaire de favoriser les échanges et d’élargir les collaborations.

Construire un avenir innovant et durable

Tourisme Mauricie souhaite que cet événement soit le point de départ d’une mobilisation collective visant à renforcer la compétitivité de la région et à contribuer de manière innovante à une croissance touristique durable.