Bioindustrial Innovation Canada implante un bureau à Trois-Rivières

Bioindustrial Innovation Canada (BIC) en partenariat avec Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ Trois-Rivières), implantera au cours des prochaines semaines un bureau à Trois-Rivières, à partir duquel il offrira des services aux entreprises de la région en phase de démarrage dans le créneau de la bioéconomie.

Ce partenariat marque une étape importante dans l'avancement de la bioéconomie canadienne puisqu’il combine les forces des deux organisations en termes de développement de projets et d’accompagnement des entreprises d’envergure internationale dans ce créneau d’avenir.

Ce nouveau projet en sol québécois permettra à BIC de mieux soutenir ses organisations partenaires, ses entreprises et les différentes communautés à l'échelle nationale. « Notre objectif a toujours été d'être présents sur le terrain et d'établir des partenariats avec les régions du Canada afin de créer des pôles régionaux en bioéconomie », déclare Meaghan Seagrave, directrice générale de BIC. « Nous sommes ravis de nous associer à IDÉ Trois-Rivières et d'apporter au Québec notre modèle éprouvé de développement d'entreprises et de création de grappes. Ce partenariat reflète notre vision commune de créer au Canada une bioéconomie résiliente et compétitive à l'échelle mondiale. »

IDÉ Trois-Rivières, acteur clé du développement économique durable, a joué un rôle déterminant dans la promotion de ce partenariat. Cette collaboration est née d’un engagement commun à exploiter le potentiel de la bioéconomie pour générer des impacts économiques, environnementaux et sociaux positifs au Québec et au Canada.

« La forte représentation des technologies vertes dans la recherche fondamentale de notre université et la recherche appliquée de nos centres de recherche collégiaux a favorisé l’émergence d’une filière en bioéconomie. Cette décision de BIC, un joueur majeur au pays dans la commercialisation de technologies novatrices en décarbonation, accentue notre vision d’un écosystème national en bioéconomie et ajoute une grande marque de confiance envers les efforts poursuivis pour rendre notre région plus attractive dans les technologies vertes », affirme le directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Le modèle de BIC, initialement lancé en Ontario, a réussi à catalyser le développement de grappes industrielles en reliant l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire. Cette approche est devenue un modèle pour la construction d'écosystèmes régionaux d'innovation, qui favorisent les économies rurales, la création d'emplois, la gestion de l'environnement, la productivité et la compétitivité de l'industrie à l'échelle mondiale.