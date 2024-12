La Tuque honore onze intrapreneurs

Le 27 novembre se tenait la 3e édition du Gala 5 à 7 des intrapreneurs, un événement qui a permis d’honorer onze personnes qui s’illustrent au sein d’entreprises et d’organisations de La Tuque.

Dans le cadre d’une soirée au style décontracté, où le réseautage était à l’honneur, les intrapreneurs honorés, dont la candidature a été soumise par leur employeur, ont reçu un cadre personnalisé avec photo et texte qui démontre pourquoi leur implication exceptionnelle dans leur milieu de travail mérite d’être soulignée. Ils ont également reçu chacun un bon d’achat de 50 $ échangeable dans les commerces latuquois.

Le Gala 5 à 7 des intrapreneurs est une initiative de la Communauté entrepreneuriale La Tuque, dont les actions sont coordonnées par la Ville de La Tuque, en partenariat avec la SADC du Haut St-Maurice, le Carrefour Emploi La Tuque, la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice et le Conseil de la Nation Atikamekw. Cette soirée a réuni environ 75 personnes et elle a eu lieu dans l’Espace Carole-Guérin du Complexe culturel Félix-Leclerc.

L’engouement des dirigeants d’entreprises et d’organismes envers cet événement présenté pour une troisième année consécutive, confirme encore une fois la pertinence d’organiser ce type d’activité à La Tuque. Ceux-ci étaient ravis que la Communauté entrepreneuriale La Tuque leur offre la possibilité de mettre en lumière des personnes travaillant souvent dans l’ombre, mais qui sont des piliers pour leur organisation.

Qu’est-ce qu’un intrapreneur?

L’intrapreneur est une personne employée par une entreprise ou une organisation, qui contribue de façon significative et extraordinaire à son bon fonctionnement et à son développement. C’est plus qu’un employé modèle, c’est une personne qui prend des risques, propose des solutions novatrices et qui a un fort esprit d’équipe. L’intrapreneur démontre des qualités entrepreneuriales telles que la créativité, la solidarité, le leadership et le sens de l’innovation.

Les intrapreneurs de La Tuque

Le Gala 5 à 7 des intrapreneurs est une activité qui se déroule en novembre dans le cadre du Mois de l’entrepreneuriat. Voici la liste des intrapreneurs qui ont été honorés hier soir :

Carolane Côté de Bétonnière La Tuque inc.

Anthony Dallaire de CARSTAR La Tuque

Chantal Trottier du Centre Visuel La Tuque

Caroline Chevigny De La Chevrotière du CIUSSS MCQ

Émilie Roy de la Clinique vétérinaire MéliBlack inc

Ayami Chilton de Construction Meskano inc.

Renée-Claude Duchesneau de l’École forestière de La Tuque

Kim Perron de Fondant Bouche

Cindy Mckinnon du La Tuque High School

Chloé Beaupré St-Louis de la Pharmacie Charles Martel et Marie-France Fortin, affiliée à Familiprix

Diane Beaulieu de la Résidence des Bâtisseurs La Tuque

« Il m’a fait plaisir d’être présidente d’honneur de cette 3e édition du Gala des intrapreneurs de La Tuque. Je trouve que c’est important de mettre en lumière les employés qui s’investissent dans leur travail avec passion, comme s’il s’agissait de leur propre entreprise. Je crois que leur engagement est essentiel à la vitalité de nos organisations et contribue à la force de notre communauté. Des soirées inspirantes comme celle-ci, c’est important, afin de célébrer ces intrapreneurs qui font une réelle différence au quotidien. », indique Lize-Ann Poirier, propriétaire de GPSanté et présidente d’honneur du 3e gala des intrapreneurs

« Le fait d’avoir célébré 11 nouveaux intrapreneurs cette année démontre à quel point nos entreprises et nos organisations latuquoises regorgent de personnes inspirantes et passionnées par leur travail. Je suis fière que la Communauté entrepreneuriale La Tuque puisse offrir aux employeurs et dirigeants d’entreprise l’opportunité de célébrer publiquement leurs employés clés. Cette troisième édition fût encore une fois un succès. Bravo à toutes les personnes honorées cette année! », ajoute Kim Poirier, conseillère en mobilisation citoyenne à la Ville de La Tuque et coordonnatrice de la Communauté entrepreneuriale du Haut-St-Maurice