La société Kruger réduit la production de l'usine Wayagamack

Du 24 décembre 2024 au 2 janvier 2025, l'usine Wayagamack de Trois-Rivières de la société Kruger réduira sa production en raison de la fermeture de sa machine à papier no 4.

Cette pause de dix jours permettra à l'usine de rééquilibrer son carnet de commandes.

Mentionnons qu'au début du mois de novembre, la compagnie avait annoncé que cette même usine allait implanter un projet de recherche sur la capture de carbone de 23,75 M$. Ainsi une nouvelle technologie sera testée pour la toute première fois dans un contexte industriel. Développée par leur partenaire Mantel, une jeune entreprise fondée par des ingénieurs du MIT (Massachussetts Institute of Technology), pourrait représenter une solution durable pour la décarbonation de leurs opérations et de l'ensemble du secteur manufacturier.

De plus, l'usine d’Emballages Kruger de Trois-Rivières a récemment complété l’installation d’une nouvelle boîte à vapeur sur une de ses machines à papier qui fabrique du carton 100 % recyclé. Ce projet d’efficacité énergétique lui permettra de réduire sa consommation de gaz naturel de plus d’un million de m3 par année et de réduire du même coup ses émissions de GES de près de 2000 tonnes annuellement.