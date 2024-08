Québec appelé à réduire temporairement les taxes sur l'essence

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) invite le gouvernement québécois à imiter certaines provinces et à baisser temporairement sa taxe sur les carburants.

L'organisation qui lutte pour moins d'impôts a rendu public jeudi son 26e rapport annuel sur «la transparence fiscale à la pompe».

Selon son palmarès, le Québec se classe au cinquième rang des provinces canadiennes en ce qui concerne le prix de l'essence, avec un prix moyen de 1,75 $ le litre. La première place est occupée par Terre-Neuve-et-Labrador (1,86 $).

Quant à la part en taxes, elle représente 38 % de la facture totale à la pompe au Québec, d'après les calculs de la FCC. Cette proportion inclut les différentes taxes provinciales et fédérales. La Belle province arrive ainsi en troisième position, derrière la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique (hors Vancouver et Victoria), dont la portion fiscale est de chacune 40 %.

Le gouvernement caquiste a fait preuve d'ouverture en annonçant au printemps son intention d'abolir le prix plancher sur l'essence, estime le directeur pour le Québec à la FCC, Nicolas Gagnon.

«Le gouvernement de François Legault reconnaît que le prix est essentiellement trop élevé sur l'essence», a affirmé M. Gagnon en conférence de presse, devant une station-service sur la rue Maisonneuve-Est, à Montréal.

Il demande à Québec de poursuivre ses efforts et de s'inspirer de ses voisins canadiens afin d'alléger le fardeau financier des automobilistes québécois dans le contexte économique actuel.

«On sait que dans d'autres provinces, notamment au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, les premiers ministres ont offert des répits sur l'essence. (...) C'est des centaines de dollars qui sont épargnés simplement en réduisant de quelques cents les taxes provinciales sur l'essence», a soutenu M. Gagnon.

Le représentant québécois de la FCC aimerait que le gouvernement réduise d'environ de moitié sa taxe sur les carburants pour une période de quelques mois. Celle-ci s'élève à 19,2 cents/litre.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne