Plus de 647 millions $ pour les traditionnelles vacances de la construction

Plus de 193 000 travailleurs de l'industrie de la construction ont reçu ou reçoivent ces jours-ci leur «paie de vacances» — une somme globale de plus de 647 millions $, indique la Commission de la construction du Québec.

La Commission de la construction explique que «ce sont les employeurs et employeuses qui versent mensuellement à la CCQ les indemnités pour les jours fériés chômés et les vacances, prévues aux conventions collectives».

«Ces montants représentent 13 % du salaire gagné par les travailleurs et travailleuses durant chaque semaine de travail (vacances, jours fériés et congés de maladie)».

Ces 647 millions $ représentent une légère hausse par rapport aux 617 millions $ qui avaient été versés l'an dernier. Bien que l'activité dans l'industrie régie par la loi ait légèrement diminué en 2023, elle continue toutefois d'enregistrer plus de 200 000 000 d'heures de travail.

Les traditionnelles vacances de la construction auront lieu cette année du dimanche 21 juillet au samedi 3 août.

Plus précisément, ce sont 193 065 travailleurs qui ont reçu leur dépôt direct ou chèque. C'est la région de Laval-Laurentides-Lanaudière pour laquelle le plus grand nombre de chèques est émis, soit plus de 51 000. Il s'agit du lieu de résidence du travailleur. Suit la région de la Montérégie, avec plus de 40 000.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne