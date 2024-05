Essence: un accès amélioré aux prix quotidiens à compter du 21 juin

La Régie de l'énergie du Québec entreprend une première phase d'amélioration de ses outils de surveillance des prix de l'essence, pour mieux renseigner les consommateurs du Québec, a-t-on fait savoir mercredi, par voie de communiqué de presse.

En effet, l'organisme implante présentement de nouvelles fonctionnalités à son site web qui seront disponibles d'ici le 21 juin. Ces fonctionnalités favoriseront «une compréhension claire et intuitive» des prix quotidiens moyens de l'essence par région et sous-région, quel que soit le niveau d'expertise des utilisateurs.

La visualisation plus interactive et dynamique de ces données est en lien avec les recommandations émises dans l'Étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec, réalisée par le professeur Robert Clark, qui a été rendu publique la semaine dernière par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Ce dernier veut assurer la mise en place d'un régime de transparence des prix de l'essence pour mieux renseigner les consommateurs québécois. Le ministre entend aussi apporter des modifications à la Loi sur les produits pétroliers, notamment en abrogeant l'article 67 qui fixe un prix plancher pour les essenceries, afin de créer un marché plus compétitif entre les détaillants et favoriser des prix du carburant à la baisse, espère-t-on.

Par ailleurs, la Régie s'engage à poursuivre ses démarches afin de publier encore plus finement les informations diffusées aux consommateurs québécois.