Tesla: rappel de plus de 2 millions de véhicules pour réparer un système automatique défectueux

Le fabricant automobile américain Tesla rappelle plus de deux millions de véhicules pour réparer un système censé garantir que les conducteurs soient attentifs lorsqu'ils utilisent le pilote automatique.

Des documents publiés mercredi par les régulateurs américains de la sécurité indiquent que la société enverra une mise à jour logicielle pour résoudre les problèmes.

Le rappel intervient après une enquête de deux ans menée par la National Highway Traffic Safety Administration sur une série d'accidents survenus alors que le système de conduite partiellement automatisé Autopilot était utilisé. Certains ont été mortels.

L'agence affirme que son enquête a révélé que la méthode utilisée par Autopilot pour garantir que les conducteurs soient attentifs peut être inadéquate et conduire à une mauvaise utilisation prévisible du système.

Le rappel couvre les modèles Y, S, 3 et X produits entre le 5 octobre 2012 et le 7 décembre dernier.

La mise à jour du logiciel devait être envoyée pour certains véhicules concernés mardi; les autres devraient être expédiées à une date ultérieure.

Le pilote automatique comprend des fonctionnalités appelées Autosteer et Traffic Aware Cruise Control, l'Autosteer étant destiné à être utilisé sur les autoroutes à accès limité lorsqu'il ne fonctionne pas avec une fonctionnalité plus sophistiquée appelée Autosteer on City Streets.

La mise à jour du logiciel limitera apparemment les endroits où l'Autosteer peut être utilisé.

Aux États-Unis, des défenseurs de la sécurité automobile réclament depuis des années une réglementation plus stricte du système de surveillance du conducteur, qui détecte principalement si les mains du conducteur sont sur le volant. Ils veulent que des caméras assurent qu'un conducteur est attentif, ce qui est utilisé par de nombreux autres constructeurs automobiles dotés de systèmes similaires.

Tom Krisher, The Associated Press