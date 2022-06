Le rhum Morbleu reçoit le prix du meilleur rhum épicé au monde

Le rhum québécois Morbleu de la Distillerie Mariana, en Mauricie, a été nommé meilleur rhum épicé au monde lors d’une compétition à San Francisco au cours des derniers jours

Les dirigeants de la Distillerie Mariana se sont vus décerner le prestigieux prix « Best of Class » qui couronne le meilleur rhum épicé au monde, indique le communiqué de la distillerie. L’annonce a été faite lors de la soirée de remise des prix 2022 de la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), l’un des plus renommés et influents concours internationaux de l’industrie des spiritueux.

Lors de la ronde préliminaire, en avril, le jury de la compétition avait décerné au rhum Morbleu la médaille « Double Gold », prix qui plaçait le produit de la Distillerie Mariana parmi les meilleurs de la planète et qui le désignait comme finaliste dans la catégorie « Best of Class ».

« C’est un honneur pour nous de contribuer au rayonnement des distilleries québécoises en nous démarquant dans une compétition aussi prestigieuse », explique Philippe Leblanc, propriétaire de la Distillerie Mariana.

« Voir le Morbleu couronné “meilleur rhum épicé au monde” positionne Mariana comme un joueur de calibre international. Nos produits sont déjà exportés en France où ils sont grandement appréciés. Et, d’ici 2023, nous prévoyons étendre notre distribution à l’ensemble du marché européen ainsi qu’au marché asiatique », ajoute M. Leblanc.

Fondée en 2000, la SFWSC est la plus importante et la plus ancienne compétition de spiritueux en son genre. Chaque année, les producteurs de plus de 60 pays soumettent près de 5000 produits à la compétition.

Les gagnants du San Francisco World Spirits 2022 sont sélectionnés lors de dégustations à l’aveugle par un panel de juges/experts parmi les plus respectés de l’industrie. Le prix « Double Gold » est décerné seulement lorsque tous les juges d’un panel attribuent la première position à un même spiritueux, ce qui a été le cas du rhum Morbleu.

Les gins du producteur de la Mauricie se sont eux aussi démarqués lors de la phase préliminaire de la compétition tenue en avril. Les produits Canopée et Violette se sont vu décerner la médaille d’argent dans la catégorie gin, alors que le gin LOOP a reçu une médaille de bronze dans la catégorie gin aromatisé.