Ce qui sera ouvert ou fermé le 24 juin

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières remet 300 000 $ en don à la Fondation de l’UQTR pour financer des projets de recherche et développement menés par l’Institut d’innovations en écomatériaux, écoproduits et écoénergies (I2E3) à base de biomasse de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), en ...