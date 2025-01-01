Investissement du gouvernement du Québec
Plus de 41 M$ pour l’amélioration du port de Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
Le gouvernement provincial annonce un investissement de 41 651 195 $ pour des travaux importants de construction, d’aménagement et d’amélioration des infrastructures au port de Trois-Rivières.
Pour l'occasion, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, et le président-directeur général du Port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin, étaient présents.
« Cet investissement majeur dans les infrastructures du port de Trois-Rivières témoigne de notre engagement envers le développement économique durable de la région de la Mauricie. Ces travaux permettront non seulement de renforcer notre position stratégique sur le plan maritime, mais aussi de créer des retombées positives pour nos entreprises et nos travailleurs », indique Simon Allaire, député de Maskinongé.
Les sommes accordées serviront à la reconstruction du quai 17, à la construction d’un nouveau quai 16, à l’aménagement des terminaux adjacents et au remblaiement du bassin formé par les actuels quais 14, 15 et 16. Ce projet inclut aussi l’installation d’équipements de manutention pour le grain par l’entreprise G3 Canada ainsi que de deux portiques de déchargement et d’une galerie de convoyeurs destinés au déchargement de l’alumine et du coke calciné par Alcoa.
« Grâce à la réalisation de ce projet majeur, les terminaux 16 et 17 du Port de Trois-Rivières seront complètement remis à neuf pour offrir des infrastructures modernes et de nouveaux équipements de manutention au service des industries de l’aluminium et agroalimentaire québécoises. Ces nouvelles installations permettront une amélioration significative de la productivité d’exportation des récoltes de 1000 producteurs de la région avec G3. L’approvisionnement de l’aluminerie Alcoa de Deschambault en matières premières se voit également consolidé et optimisé pour de nombreuses années. Il s’agit là d’un projet porteur aux retombées importantes pour notre région et le Québec », explique Gaétan Boivin.
Ce projet s’inscrit en cohérence avec la stratégie maritime du Québec Avantage Saint-Laurent, qui vise à soutenir des projets d’infrastructures maritimes visant le développement des marchés et la relance économique.
« Je suis très heureux de voir se concrétiser ce projet qui, à terme, dotera le port de Trois-Rivières d’infrastructures et d’équipements nécessaires à sa compétitivité. Encore une fois, nous tenons notre promesse d’accompagner les grands acteurs économiques qui sont au cœur de la vitalité de notre région. En plus d’entraîner des répercussions positives directes sur l’économie locale, ce projet rejaillira sur la performance des entreprises d’ici et leur marché respectif », termine Jean Boulet.