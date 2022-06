Une initiative pour rassemble producteur et restaurateurs

Un groupe Facebook rassemblant producteurs et restaurateurs de la Mauricie propose une solution simple et novatrice pour rendre accessibles les produits locaux. C’est ainsi qu’est né le nouveau groupe Facebook « De la terre à l’assiette en Mauricie » indique le communiqué de l’organisme,

« Initié à la suite de multiples demandes de la part des restaurateurs pour créer des occasions de maillage entre leurs entreprises et les producteurs et artisans de la région, ce projet veut devenir un véritable lieu d’échanges où la diversité est à l’honneur », souligne-t-on.

C’est avec la collaboration du Plan de Développement de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM), de la Fédération de l’UPA de la Mauricie (FUPAM), du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de Tourisme Mauricie que le projet est né.

Avec une quinzaine de restaurateurs et une trentaine de producteurs, l’initiative souhaite mettre en valeur la multiplicité des productions présentes sur le territoire de la Mauricie, tout en offrant un accès au marché de la restauration à des entreprises de plus petites tailles qui seraient plus enclines à passer sous le radar des chefs de chez nous, explique-t-on.

« Le projet donne une opportunité à des fermes pour lesquelles la vente aux restaurateurs n’est pas un créneau principal de mise en marché de se faire voir et de faire découvrir leurs produits. La région déborde de petits bijoux que les restaurateurs auront certainement beaucoup de plaisir à découvrir, et je pense que c’est une approche dont tout le monde sortira gagnant », mentionne Florence Lefebvre St-Arnaud, productrice agricole et administratrice de la Fédération de l’UPA de la Mauricie.

En plus de créer un canal de mise en marché, la mise sur pied du projet vise à établir des relations d’affaires entre producteurs et restaurateurs.

« Je cherchais depuis longtemps une façon d’avoir accès à des produits d’ici, sachant que je n’avais pas le temps de faire de recherches exhaustives et de réaliser plusieurs prises de contact distinctes. Le groupe Facebook “De la terre à l’assiette en Mauricie” me permet d’accéder à une offre diversifiée qui évolue en temps réel en fonction de ce qui pousse en Mauricie », ajoute Andrée-Anne Pothier, chef à la Microbrasserie Le Garage située à Ste-Anne-de-la-Pérade.

Cette action concertée nait des réflexions d’un comité régional en agrotourisme et tourisme gourmand, composé des quatre acteurs principaux mentionnés précédemment (PDAAM, FUPAM, MAPAQ et Tourisme Mauricie).

Il s’agit d’une première offensive qui démontre la volonté du secteur de soutenir et d’accompagner les entreprises agricoles et agrotouristiques, ainsi que les restaurateurs de la Mauricie, pour maximiser le rayonnement de la région.