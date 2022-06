Des élèves de la Mauricie rayonnent au Défi OSEntreprendre

Des élèves, des étudiants et des intervenants scolaires de la Mauricie rayonnent au gala national du 24e Défi OSEntreprendre, souligne Développement Mauricie.

Lors du 24e Gala du Défi OSEntreprendre, des élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de partout au Québec qui ont été sélectionnés parmi les 49 314 personnes inscrites à cette édition.

Deux projets du volet scolaire de la région de la Mauricie ont rayonné lors de cette soirée animée avec par Anaïs Favron. Les échanges émouvants sont disponibles sur osentreprendre. quebec, indique le communiqué

Le projet « Parés pour l’aventure » de l’école Centrale, Centre de services scolaire de l’Énergie, est lauréat de la catégorie Primaire 2e cycle.

« Ce projet de création de sacs d’aventure partagés permet de réaliser des activités en nature, d’en savoir plus sur l’éthique en forêt et d’aller apprendre les matières scolaires à l’extérieur. De plus la transmission du savoir ancestral rapproche les élèves autochtones et allochtones », précise le communiqué.

Le projet « Les paniers du jardinier » de l’école secondaire Paul-Le Jeune, Centre de services scolaire de l’Énergie, est lauréat de la catégorie Secondaire 1er cycle.

« Des jeunes engagés qui confectionnent des paniers pour cueillir, transporter et nettoyer les fruits et les légumes. Ils ont mobilisé plusieurs collaborateurs de la communauté et les profits engendrés par la vente ont été remis à la maison de la famille locale », explique-t-on.