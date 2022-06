TELUS investira 1 million $ pour aider les PME dans le monde numérique

TELUS est de retour pour une troisième année avec son programme #AidonsNosPME. L’entreprise réinvestit 1 million $ pour aider les entreprises d’ici à prospérer dans le monde numérique.

Le renouvellement de son engagement à aider les entreprises souligne leur rôle essentiel pour les communautés et l’économie tout en les aidant à prospérer dans un monde en ligne.

En 2021, 52 % de la croissance de l’emploi au pays provenait des petites et moyennes entreprises. Au Québec, c’est 70 % de l’emploi total de la province qui provient des PME.

Un exemple

TELUS offrira en plus une métamorphose technologique à un propriétaire d’entreprise. Cette récompense comprend des prix supplémentaires de la part de TELUS et de ses partenaires offerts à un récipiendaire du programme #AidonsNosPME. Il sera choisi en fonction de son histoire et de la façon dont il prévoit utiliser cette technologie et faire croître son entreprise.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien qu’offre TELUS aux petites entreprises comme la nôtre par son programme #AidonsNosPME », soutiennent Philippe Gignac et Mikee Gervais d’Uni-Recycle, une entreprise de Trois-Rivières, récipiendaire d’un prix #AidonsNosPME en 2021. Ils réutilisent et recyclent les appareils électroniques récupérés grâce à un service de ramassage gratuit.

« Autant par son apport financier que son soutien aux communications, TELUS nous a permis de faire rayonner nos initiatives et nous a grandement aidés à avoir un impact positif significatif au niveau de la communauté locale et de l’environnement », ajoutent-ils.

Les PME « sont un pilier de notre économie et méritent d’être célébrées et reconnues pour tout ce qu’elles font », ajoute le communiqué de TELUS. La compagnie reconnaîtra les entreprises canadiennes qui utilisent la technologie en vue d’innover et de faire croître leur entreprise tout en changeant les choses au sein de leurs communautés en leur offrant 25 000 $ en financement, publicité et prix.

« Les petites entreprises sont au cœur de notre milieu de vie. Elles donnent du caractère à nos quartiers et jouent un rôle économique prépondérant », indique Navin Arora, vice-président à la direction à TELUS et président à TELUS Solutions Affaires.

« Nous travaillons dur pour aider les propriétaires à faire croître leur entreprise et à avoir encore plus de succès. Grâce à nos réseaux et notre technologie de calibre mondial, les propriétaires d’entreprise sont en mesure de répondre à la demande croissante tout en demeurant connectés à leurs entreprises, leurs équipes, leurs familles et leurs communautés », continue-t-il.

Les entreprises peuvent s’inscrire pour avoir la chance de gagner 10 000 $ en financement, une campagne publicitaire personnalisée d’une valeur de 10 000 $ et plus de 5000 $ en prix technologiques de la part de TELUS, Samsung, Fully Managed, Cisco, Sage et Moneris en envoyant leur candidature à telus.com/aidonsnospme d’ici le 18 septembre 2022.

Les propriétaires gagnants seront sélectionnés en fonction des retombées communautaires de leurs entreprises et de l’apport de la technologie sur celles-ci.