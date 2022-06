Changement de garde chez Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières

Changement de garde à la tête de Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières. Après 22 ans, Serge Turmel passe le flambeau à son associé des six dernières années, Alain Bernard.

Le groupe d’actionnaires du commerce trifluvien est composé depuis le 1er juin de M. Bernard, Jean-Sébastien Turmel et Véronique Turmel, les enfants de Serge Turmel.

Directeur général et des ventes depuis 2015, Alain Bernard regarde avec enthousiasme ce nouveau chapitre. « Je suis fier de reprendre les rênes de l’entreprise et j’entends poursuivre l’excellent travail réalisé par mon prédécesseur. La transaction s’est déroulée de manière harmonieuse et il était important pour Serge et moi que le changement de garde s’effectue dans les règles de l’art, et ce, dans un souci de respect et dans un esprit de continuité », soutient-il.

Serge Turmel demeurera à l’emploi de Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières pour un certain temps, pour assurer une transition graduelle. Par la suite, ce sera la retraite.

« Je côtoie Alain depuis six ans et je me retire de l’entreprise avec un grand sentiment de confiance. Je sais que le trio formé d’Alain, Jean-Sébastien et Véronique saura mener à terme les projets qui sont sur la table pour les prochaines années », assure Serge Turmel, qui était propriétaire depuis 2000.

L’un des plus importants projets réalisés par ce dernier au cours des deux dernières décennies est l’agrandissement de l’entreprise, en 2017. Club Piscine Super Fitness Trois-Rivières avait alors ajouté 6500 pieds carrés à sa surface de vente, pour un investissement d’un million de dollars.