Combustion Expert Énergie fait l’acquisition de Roco Industrie

L’entreprise Combustion Expert Énergie, spécialisée en chaufferies industrielles et en chaudières à biomasse, située à Trois-Rivières, vient de faire l’acquisition de Roco Industrie, située à Québec et experte en matière de plomberie et de chauffage industriel et commercial.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance et de positionnement d’entrepreneur spécialisé en matière de centrales thermiques pour Combustion Expert Énergie, qui pourra désormais desservir un éventail de clients plus diversifié.

Les propriétaires de Roco Industrie, Colette Lavergne et Robert Martineau, attendaient les bonnes personnes pour laisser leur entreprise entre de bonnes mains. La rencontre des copropriétaires de Combustion Expert Énergie, Claudia Goulet et Sylvie Milette, est arrivée à point.

« En prenant conscience de nos similitudes et de notre belle complémentarité, c’est avec beaucoup de sérieux que nous avons entrepris les démarches pour en venir à cette acquisition et nous sommes très heureuses d’annoncer la nouvelle à nos clients et partenaires », explique fièrement Claudia Goulet, copropriétaire de Combustion Expert Énergie.

Les deux entreprises présentent de nombreuses similitudes quant à leur offre respective et toutes deux possèdent les mêmes valeurs de collaboration, de respect et d’intégrité.

Œuvrant dans le domaine depuis plus de 30 ans et étant bien ancré dans son milieu, Roco Industrie conservera son identité et demeurera à Québec. La transaction permet d’assurer la pérennité de l’entreprise et de poursuivre sur la voie de la croissance.

Les employés de Roco Industrie, qui conservent tous leur emploi, voient l’arrivée des nouvelles propriétaires d’un très bon œil : « L’accueil a été très chaleureux, on sent que les employés sont fébriles à l’idée de travailler avec leurs nouveaux collègues de Trois-Rivières et nous le sommes tout autant », ajoute Claudia Goulet.

Les deux entreprises offrent une importante flotte de chaudières de location comptant plus de 20 unités de capacité allant de 25 HP à 2100 HP, faisant d’elles un incontournable pour répondre aux demandes des industries requérant une chaudière temporaire lors d’arrêts planifiés ou en cas d’urgence.

Le territoire couvert par Roco Industrie vient compléter celui desservi par Combustion Expert Énergie, en assurant une meilleure couverture des régions adjacentes à la Capitale-Nationale et l’est du Québec.