L'ACQ honore deux entreprises de la région

Deux entreprises membres de l’ACQ – Mauricie / Bois-Francs / Lanaudière / Centre-du-Québec ont été récompensées lors de du congrès 2022 de l'Association de la construction du Québec (ACQ) en mai au Fairmont Le Manoir Richelieu

L’organisation a rendu hommage à des entreprises des secteurs industriel, commercial, institutionnel (IC/I)et résidentiel pour leur travail et leur implication lors de la prestigieuse soirée annuelle des prix Construire, indique le communiqué de l’ACQ.

Les deux entreprises honorée sont l’entreprise Marc Cossette à qui l’on a décerné le prix Construire dans la catégorie Fiers et compétents et l’entreprise Shalwin qui a reçu le prix Construire de la région Mauricie / Bois-Francs / Lanaudière / Centre-du-Québec.

Quelque 500 acteurs de l’industrie de partout à travers le Québec se sont réunis dans Charlevoix pour le Congrès 2022 et la Soirée des prix Construire de l’ACQ. Ils ont pu entendre différents conférenciers inspirants, dont Sylvain Guimond, Benoit Chalifoux et Francis Bouillon.

Ils ont pu également participer à des table ronde et des ateliers pour discuter de sujets comme les enjeux communs des entrepreneurs d’expérience, le virage numérique, la marque employeur pour favoriser la rétention et le recrutement ainsi que les nouveautés juridiques à connaître pour la gestion de projets et celle d’une entreprise.

Marc Cossette Inc

L’ACQ décrit l’entreprise Marc Cossette Inc. comme étant une entreprise spécialisée en électricité, œuvrant depuis plus de 60 ans dans les secteurs IC/I et résidentiel. Attentive aux besoins de sa clientèle et de ses employés, cette entreprise familiale a su évoluer, tout en conservant ses valeurs de base axées sur une gestion très humaine des employés et un service de qualité supérieure.

L’entreprise s’implique d’année en année dans le développement des compétences de sa main-d’œuvre de chantier, au moyen d’un plan de formation tout en s’assurant du soutien du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction. Pour Marc Cossette Inc., accompagner ses salariés dans le développement de leurs compétences, c’est reconnaître leurs efforts à vouloir s’améliorer et reconnaître également leur contribution à la réussite de l’entreprise.

Shalwin

Fondée en 1955, Shalwin, entrepreneur vitrier, œuvre partout au Québec. La compagnie a débuté ses activités bien modestement dans sa région. Mais, à compter des années 2000, les affaires ont décollé et depuis, c’est à vitesse grand V que l’entreprise progresse, souligne le communiqué de l’ACQ.

Spécialisée dans la réalisation de projets de fenestration haut de gamme secteur résidentiel et résidentiel lourd, Shalwin repose chacun de ses projets sur la qualité des produits et services qu’elle offre, sur le respect envers sa clientèle et son équipe et sur la responsabilisation des individus qui font croître l’entreprise depuis plus de 65 ans.

Impliquée, proactive, à l’affût des nouvelles technologies et d’idées innovantes, Shalwin garde les deux pieds sur l’accélérateur. « Notre objectif, toujours faire mieux, faire plus, dans la mesure de nos compétences que l’on s’assure de garder au faîte», souligne M. Gary Roy, président.