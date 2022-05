L'entreprise les Boites TchinTchin lance sa boutique en ligne

L’entreprise trifluvienne Les Boites TchinTchin lancera sa boutique en ligne le 20 juin, après sa campagne de financement participatif avec La Ruche Mauricie présentement en cours.

« Notre province déborde de talents, mais plusieurs sont bien cachés et cela prend des Indiana Jones en herbe afin de les trouver et de les présenter au grand jour. Les Boites TchinTchin ont donc pour mission de mettre de l’avant les micros et petites entreprises méconnues du Québec », indiquent Geneviève Villanueva et Marie-Lyne Bédard toutes deux dans le monde des affaires depuis plus de dix ans.

C’est avec humour et créativité que les boites TchinTchin proposent des boites cadeaux prêtes à donner, en toutes occasions et pour toutes les clientèles (même les copains à quatre pattes). En achetant une boite, vous encouragez plusieurs petites entreprises d’un seul coup, en plus de pouvoir profiter de produits de qualité, ajoutent les deux femmes d’affaires.

« Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et que vous êtes tannés d’offrir des stylos chinois à vos clients ou des cadeaux plates à vos employés, les boites TchinTchin s’occupent de trouver une façon originale de mettre de l’avant votre image de marque avec un cadeau fabriqué au Québec », concluent-elles.

Jetez un œil à la campagne sur La Ruche Mauricie :

https://laruchequebec.com/fr/projet/les-boites-cadeaux-tchintchin