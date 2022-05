Le CMQ lauréat au concours Les Mercuriades 2022

Le Centre de métallurgie du Québec (CMQ) a reçu le prix dans la catégorie Contribution au développement économique et régional lors de la 42e présentation du concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pendant le gala au Palais des Congrès de Montréal

Le directeur du centre, M. Gheorghe Marin, affirme : « Je suis fier de toute l’équipe. Avec audace et travail, le CMQ rayonne et devient un incontournable dans le développement de l’industrie métallurgique du Québec », dans un communiqué.

Pour l’équipe du CMQ, le centre est une histoire à succès à laquelle tous ont contribué à leur façon en commençant par le fait de choisir le CMQ pour se réaliser, et ce, à Trois-Rivières. Leurs clients manufacturiers à travers le Québec constatent de belles retombées dans leur entreprise.

Avec ce prix reçu de la Fédération des chambres de commerce du Québec, le CMQ marque un pas dans la fierté régionale des acteurs de l’innovation.

Le CMQ est un centre collégial de transfert technologique (CCTT) rattaché au Cégep de Trois-Rivières. Il vise à soutenir la compétitivité de l’industrie métallurgique par la recherche et le développement technologique dans une approche collaborative de partenaires privés et publics tout en supportant l’enseignement technique au collégial et le transfert de connaissances en entreprise.

Une équipe de 51 personnes assure la croissance du centre. Dans l’écosystème québécois d’innovation, le CMQ est le plus important groupe de recherche de mise en forme des métaux ferreux et non ferreux.